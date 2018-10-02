Спасатели: паром Regina Seaways лег в дрейф, пожар потушен

Калининград, , 16:29 — REGNUM Пожар на борту пассажирского парома Regina Seaways, который возник в машинном отделении, был потушен. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил журналистам начальник морского спасательного координационного центра «Калининград» Андрей Пермяков, который координирует поисково-спасательную операцию.

Паром, который ходит под флагом Литвы, загорелся, находясь в нейтральных водах Балтийского моря — в 135 км от Калининграда. Причина пожара пока не установлена, но, по неподтвержденным данным, в машинном отделении прогремел взрыв.

Известно, что на борту парома находились 335 человек, в том числе 37 членов экипажа. Судно следовало из Клайпеды в Швецию.

В общей сложности к терпящему бедствие кораблю были направлены восемь судов России, Литвы и Польши.

По словам Пермякова, пожар в машинном отделении удалось потушить. Также он отметил, что, по предварительным данным, жертв среди пассажиров и экипажа нет.

Паром не может продолжить движение и лег в дрейф.

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