Украинские каратели пять раз обстреляли ЛНР

Луганск, , 16:27 — REGNUM Пять раз украинские каратели обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 1 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали пгт Донецкий и Калиново, села Желобок, Сокольники и Калиновка. Обстрел велся из минометов различных калибров, БМП, гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия.

Сутками ранее ВСУ тоже пять раз обстреляли населенные пункты ЛНР из минометов и другого оружия.

Напомним, в Донбассе с 29 августа объявлено перемирие, однако ВСУ его не соблюдают. В результате страдают мирные жители и разрушается инфраструктура городов и сел.

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