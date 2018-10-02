Вторник, 2 Октября 2018 года
17:05:39 МСК

На пассажирском пароме в Балтийском море прогремел взрыв

Происшествия

Паром шел под флагом Литвы

На пассажирском пароме в Балтийском море прогремел взрыв
Иллюстрация: Cgvi.uscg.mil
Взрыв на судне

Вильнюс, 2 октября 2018, 16:12 — REGNUM  На пассажирском пароме, который шел по Балтийскому морю под флагом Литвы, прогремел взрыв. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает Росморречфлот.

По данным ведомства, взрыв прогремел в машинном отделении парома. Всего на борту судна находились 335 человек, в том числе 37 членов экипажа.

Известно, что сработала система пожаротушения. По заверению экипажа, жизни пассажиров ничего не угрожает.

Все пассажиры были эвакуированы в безопасное место и находятся под контролем экипажа. Паники нет.

При этом судно находится в дрейфе, так как оно не может самостоятельно передвигаться.

Спасательные силы Литвы — вертолеты и дежурный корабль Skalvis уже направляются к судну.

Читайте развитие сюжета: Спасатели: паром Regina Seaways лег в дрейф, пожар потушен

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить