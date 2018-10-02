На пассажирском пароме в Балтийском море прогремел взрыв

Вильнюс, , 16:12 — REGNUM На пассажирском пароме, который шел по Балтийскому морю под флагом Литвы, прогремел взрыв. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает Росморречфлот.

По данным ведомства, взрыв прогремел в машинном отделении парома. Всего на борту судна находились 335 человек, в том числе 37 членов экипажа.

Известно, что сработала система пожаротушения. По заверению экипажа, жизни пассажиров ничего не угрожает.

Все пассажиры были эвакуированы в безопасное место и находятся под контролем экипажа. Паники нет.

При этом судно находится в дрейфе, так как оно не может самостоятельно передвигаться.

Спасательные силы Литвы — вертолеты и дежурный корабль Skalvis уже направляются к судну.

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