В Краснодаре 27 школьников пострадали от распыленного газового баллончика

Краснодар, , 16:01 — REGNUM 27 учащихся одной из школ Краснодара пострадали из-за распыленного в здании газового баллончика. Инцидент произошел 2 октября, в первой половине дня.

По информации ГУ МВД по региону, баллончик с перцовым газом распылили в школе №35, по предварительным данным, на первом этаже. Из школы были эвакуированы 800 человек — учащиеся и педагоги. Сейчас полиция проводит проверку и ищет виновника ЧП.

По данным управления здравоохранения Краснодара, медики оказали помощь 27 учащимся.

«С согласия родителей 18 учащихся направлены в медицинские учреждения — БСМП, 1 городскую детскую и краевую детскую больницы. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, часть из них уже отправлены домой, жизни и здоровью детей ничего не угрожает», — цитирует ТАСС представителя управления.

Отметим, что по данным местных СМИ, этот случай распыления газового баллончика в школах на Кубани не первый.