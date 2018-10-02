На юге Франции задержали груженую кокаином украинскую фуру

Тулуза, Франция, , 15:45 — REGNUM Во Франции сотрудники таможенной службы задержали большегруз с украинскими номерами, в котором находилось 650 кг кокаина, сообщает Depeche.

По данным издания, перевозивший рыбу грузовик был остановлен в ночь на 2 октября в окрестностях Тулузы на юге страны. При этом фурой управляли граждане Нидерландов. Заметив, как водитель и его напарник нервничают, таможенники предприняли тщательный досмотр транспортного средства.

В результате они нашли порядка 650 кг наркотиков на сумму более 52 млн евро. Весь «груз» был конфискован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники задержали мужчину, который пытался перевезти через российско-украинскую границу более 20 кг наркотиков растительного происхождения.

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