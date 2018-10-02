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Португалия выдала Москве обвиняемого в разбое гражданина РФ

Происшествия

Злоумышленник был объявлен в международный розыск

Москва, 2 октября 2018, 15:28 — REGNUM  Португалия выдала Москве российского гражданина Романа Гранадского, который обвиняется в разбое с незаконным проникновением в жилище, сообщается 2 октября на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

«В сопровождении спецконвоя Роман Гранадский доставлен в Москву», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в июле 2016 года в городе Кстово Нижегородской области мужчина незаконно проник в дом, после чего стал угрожать хозяйке и ее дочери применением насилия, требуя деньги. Когда женщина стала кричать, Гранадский связал ей руки и похитил имущество.

Поскольку обвиняемый скрылся от уголовного преследования, он был объявлен в международный розыск. В августе этого года он был задержан в Португалии, после чего Генпрокуратура направила запрос о выдаче злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Бельгии экстрадировали в Москву российского гражданина, который обвиняется в финансировании деятельности террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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