На Украине зафиксирован случай сибирской язвы

Одесса, Украина, , 14:58 — REGNUM Пятеро жителей села Меняйловка Одесской области госпитализированы с симптомами сибирской язвы, сообщил Центр общественного здоровья министерства охраны здоровья Украины 2 октября на официальном сайте.

Люди заразились во время забоя больного животного.

«По результатам лабораторных исследований… у одного заболевшего подтверждено заболевание «сибиркой» (кожная форма, которая лечится антибиотиками и не представляет опасности, как лёгочная форма). Также получен позитивный результат исследования мяса убитого животного и грунта во дворе, где было убито больное животное», — сказано в сообщении.

Медики будут наблюдать за состоянием здоровья жителей села в течение ближайших 15 дней, чтобы предотвратить возможное распространение болезни.

Напомним, ранее в Винницкой области была зафиксирована новая вспышка кори. В одной из сельских школ болезнь поразила 28 детей.

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