Погубившего пять человек поджигателя будут судить в Твери

Тверь, , 14:43 — REGNUM Тверской областной суд решает вопрос о назначении к слушанию уголовного дела о поджоге, жертвами которого стали пять человек. Об этом 2 октября сообщают «Тверские ведомости».

Трагедия произошла в ночь на 9 марта 2015 года в городе Бологое. Двухэтажный деревянный многоквартирный дом был полностью уничтожен огнем, погибли трое взрослых и двое детей.

По версии следствия, дом поджег местный житель, после чего отошел на безопасное расстояние и наблюдал за тем, как пламя охватывает дом. Мужчина знал, что внутри находятся люди и маленькие дети.

26-летний мужчина совершил ряд поджогов в период с декабря 2014 года по 22 марта 2015 года. Также ему инкриминируют убийство.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года в Сонковском районе Тверской области при пожаре погибла женщина и двое её детей. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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