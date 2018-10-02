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Жертвами взрыва в Афганистане стали 13 человек

Происшествия

Взрыв произошел в офисе одного из политиков

Кабул, 2 октября 2018, 14:26 — REGNUM  До 13 человек увеличилось число погибших в результате взрыва в афганской провинции Нангархар. Об этом 2 октября сообщает агентство Пажвак.

Взрыв произошел на встрече, организованной Насиром Мохмондом, одним из кандидатов в парламент страны. Бомба, которую привел в действие террорист, находилась в офисе политика. Исполнитель теракта погиб.

Ранения получили 40 человек. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за акт насилия. Ранее сообщалось о семи погибших и 25 раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственным силам противостоит в Афганистане радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), под влиянием которого находится около половины территории страны. Кроме того, свое влияние наращивает «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На 20 октября в Афганистане намечены паламенсике выборы.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Афганистана на предвыборном митинге прогремел взрыв

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Взрывы в Афганистане
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