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Три медведя насмерть загрызли шахтера на Аляске

Происшествия

И поплатились за это своими жизнями

Джуно , США, 2 октября 2018, 14:16 — REGNUM  Семья медведей расправилась с 18-летним рабочим на серебряном руднике в американском штате Аляска, пишет газета Kurier.

Нападение произошло 1 октября в шахте Гринс-Грик на острове Адмиралти. Смерть юноши подтвердило руководство горнодобывающей компании. Нападавшие животные — медведица и два подросших медвежонка — были убиты.

Медведи регулярно появляются в окрестностях шахты, но это был первый случай за 30 лет, когда человек получил ранение в результате атаки этих животных.

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Нападения животных
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