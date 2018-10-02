Три медведя насмерть загрызли шахтера на Аляске

Джуно , США, , 14:16 — REGNUM Семья медведей расправилась с 18-летним рабочим на серебряном руднике в американском штате Аляска, пишет газета Kurier.

Нападение произошло 1 октября в шахте Гринс-Грик на острове Адмиралти. Смерть юноши подтвердило руководство горнодобывающей компании. Нападавшие животные — медведица и два подросших медвежонка — были убиты.

Медведи регулярно появляются в окрестностях шахты, но это был первый случай за 30 лет, когда человек получил ранение в результате атаки этих животных.