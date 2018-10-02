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В Калининграде при расследовании дела нашли захоронение костных останков

Происшествия

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

Калининград, 2 октября 2018, 14:02 — REGNUM  В Калининграде следователи обнаружили захоронение костных останков в районе проживания обвиняемого в покушении на убийство 8-летнего мальчика, сообщает 2 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, днем 27 сентября мужчина нанес не менее трех ударов ребенку, отнес его в лесополосу, после чего скрылся с места происшествия. Мальчика обнаружили прохожие, он был госпитализирован в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подозреваемый мужчина был и задержан, он полностью признал вину в совершенном преступлении. В ходе осмотра места происшествия территории, прилегающей к месту проживания обвиняемого, на пустыре было обнаружено захоронение костных останков, предположительно человека.

По словам обвиняемого, около года назад он убил женщину, тело которой сжег и закопал на данном участке местности. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют причастность мужчины к другим аналогичным преступлениями.

Как сообщало ИА REGNUM, Калининградская область является относительно благополучной по количеству преступлений по сравнению с другими российскими регионами. С января по август 2018 года в регионе зарегистрировано 25 убийств и покушений на убийство. В минувшем году этот показатель равнялся 59.

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Серийные убийства
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