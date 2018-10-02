Бульдозером по истории: Первый снос на новом сроке Сергея Собянина

Москва, , 13:43 — REGNUM В Москве во 2-м Котельническом переулке, 2 стр.1 в ближайшее время может начаться снос дома причта церкви Космы и Дамиана Нового, сообщил 2 октября корреспонденту ИА REGNUM координатор движения Архнадзор Андрей Новичков.

«Дом конца XIX века включен в Красную книгу Архнадзора. Это будет первый снос после выборов столичного градоначальника. Вчера вечером Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) оперативно выдало ордер на демонтаж, а ночью на стройплощадку был завезен экскаватор. С раннего утра рабочие устанавливают защитные ограждения. Заказчиком работ выступает компания АО «Научно-исследовательский институт Экран», — отметил градозащитник.

В 2017 году дому причта было отказано в постановке на государственную охрану в качестве памятника, что явно связано с проектом строительства гостиницы на участке. Еще в мае 2016 года Градостроительно-земельная комиссия во главе с мэром Москвы согласилась с предложением разработать проект режимов и регламентов за счет инвестора и рекомендовала Мосгорнаследию решить этот вопрос в 30-дневный срок. Проектом регламента, разумеется, предписана именно «разборка», то есть снос. Общая площадь проектируемой гостиницы — 5.430 кв. м, включая подземную, против 700 м существующего здания. Всё это будет происходить в непосредственной близости от объекта культурного наследия — усадьбы Шапкиных.

«К сожалению, мы вынуждены говорить о том, что столичные власти вновь действуют в интересах застройщиков, а потом уже рассматривают объекты с исторической точки зрения», — подчеркнул Новичков.

На современной Гончарной улице были известны две церкви во имя покровителей кузнечного дела — Святых Космы и Дамиана «Старого», что в Кузнецкой слободе, и «Нового», что в Таганной. Церкви были посвящены разным святым с этими именами — ассийским и римским. Первая снесена в 1930-е годы, а вторая, по свидетельству очевидцев, тогда же перестроена до неузнаваемости в шестиэтажный конструктивистский дом (Гончарная ул., 20/1, стр. 1). Именно этот дом, бывшую церковь, занимает сегодня НИИ «Экран». Церковь существовала еще до 1625 года, выстроена в камне в 1659—1662 годах.

На бывшем церковном участке, кроме намеченного к сносу каменно-деревянного двухэтажного дома причта конца XIX века, сохранилось здание богадельни (2-й Котельнический пер., 3).

Дом причта по мнению градозащитников, один из последних образцов полукаменных домов в центре Москвы. Отказ в постановке его на охрану — грубая ошибка Департамента культурного наследия, исправить которую в случае сноса будет невозможно. Снос дома причта церкви Космы и Дамиана станет прямым продолжением вандализма 1930-х годов на этом месте.

«Так как ныне работает градостроительная земельная комиссия (ГЗК), она работать не может. Идеально ее вообще ликвидировать. Но, тем не менее, если она хочет работать, она должна осуществлять свою деятельность ровно противоположенным образом. Сначала все вопросы касающиеся архитектурного наследия рассматриваться, и должны даваться соответствующие заключения департаментом культурного наследия, а только после этого выносится на ГЗК», — заключил защитник старины.

Как сообщало ИА REGNUM, руководимые отнюдь не интересами жителей органы власти города Москвы раз за разом согласовывают девелоперам уничтожение с последующей застройкой уродливым новоделом всё новых исторических зданий столицы. Не стал исключением и апрель 2017 года, в конце месяца город потрясла череда скандалов, связанных с градостроительным «зудом» застройщиков.

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