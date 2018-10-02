Жительница Ставрополья «заказала» убийство соседей, сверливших стену

Ставрополь, , 13:15 — REGNUM В Буденновске Ставропольского край женщина попыталась «заказать» убийство своих соседей. Сейчас женщина задержана, в отношении нее возбуждено дело по статье о покушении на подстрекательство на заказное убийство, сообщила 2 октября пресс-службе СУ СКР Ставропольского края.

По версии следствия, между женщиной и ее соседями, супружеской парой, произошел конфликт из-за ремонта: последние сверлили несущую стену домовладения женщины. В итоге женщина решила избавиться от них, заказав убийство, и даже нашла киллера. Правда, им оказался оперуполномоченный отдела полиции, которому за убийство семейной пары подозреваемая пообещала 100 тысяч рублей. Задержали женщину после того, как она передала деньги: «киллер» показал ей фотографии, подтверждающие, что заказ исполнен.

Сейчас женщина задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения — следователи намерены ходатайствовать об ее аресте.