На востоке Афганистан на предвыборном митинге прогремел взрыв

Джелалабад, Афганистан, , 13:13 — REGNUM Семеро человек погибли в результате теракта, совершенного смертником на востоке Афганистана 2 октября, сообщает британское агентство Reuters.

По данным официальных лиц, теракт произошел в провинции Нангархар. Целью смертника, стал митинг в рамках предвыборной кампании.

Пресс-секретарь губернатора провинции Аттауллах Хогиани, на месте происшествия было обнаружено семь тел погибших. Другие официальные лица указывают на то, что жертв теракта может быть больше.

На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за акт насилия.