Вторник, 2 Октября 2018 года
13:42:20 МСК

На востоке Афганистан на предвыборном митинге прогремел взрыв

Происшествия

Семеро человек погибли

Джелалабад, Афганистан, 2 октября 2018, 13:13 — REGNUM  Семеро человек погибли в результате теракта, совершенного смертником на востоке Афганистана 2 октября, сообщает британское агентство Reuters.

По данным официальных лиц, теракт произошел в провинции Нангархар. Целью смертника, стал митинг в рамках предвыборной кампании.

Пресс-секретарь губернатора провинции Аттауллах Хогиани, на месте происшествия было обнаружено семь тел погибших. Другие официальные лица указывают на то, что жертв теракта может быть больше.

На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за акт насилия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в Афганистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить