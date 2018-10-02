Жители Татарии осуждены за незаконные игровые салоны в Чувашии

Чебоксары, , 13:11 — REGNUM Три жителя Татарии организовывали в Батыревском районе Чувашии незаконный игорный бизнес, за что и поплатились. Батыревский районный суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору и сопряженные с извлечением дохода в крупном размере») и оштрафовал на сумму от 400 до 600 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК по Чувашии.

Двое осужденных являются жителями Казани, а один — уроженец Буинска. По данным следствия, с декабря 2016 по май 2018 года в селе Батырево злоумышленники по двум адресам три раза открывали незаконные игровые салоны, где установили 32 единицы игрового оборудования, подключённого к сети интернет.

«Помещения они арендовали от имени коммерческой организации, руководитель которой не подозревал об их противоправной деятельности. Для работы незаконных игорных заведений они подбирали необходимый персонал», — отмечается в сообщении ведомства и уточняется, что доход от незаконной деятельности превысил 2 млн 100 тыс. рублей.

Свой нелегальный заработок преступники перечислялись на банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, не знавших об их происхождении. Работа указанных подпольных «казино» пресекалась сотрудниками правоохранительных органов.

По этому делу следственные действия проводились в четырёх регионах: Чувашии, Татарии, Кировской и Ульяновской областях.