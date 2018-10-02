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Режим КТО в Дагестане: перекрыт Буйнакский перевал

Происшествия

Движение по трассе будет открыто в скором времени

Режим КТО в Дагестане: перекрыт Буйнакский перевал
Шамиль Магомедов
Дорога в объезд Буйнакского перевала

Махачкала, 2 октября 2018, 12:41 — REGNUM  В Дагестане из-за проведения контртеррористической операции (КТО) закрыли Буйнакский перевал. Об этом сообщает 2 октября пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

«В связи с введением режима контртеррористической операции перекрыто движение на автодороге Махачкала — Буйнакск — Леваши — Верхний Гуниб (Буйнакский перевал)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что объехать перевал можно будет через поселок Талги. В ведомстве уточнили, что движение будет открыто в скором времени, о чём будет сообщено дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 сентября в Дагестане в ходе контртеррористической операции был уничтожен боевик. Боестолкновение произошло в лесном массиве в районе села Талги.

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