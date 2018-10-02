Осуждён педофил, пойманный жителями ямальского города

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 12:37 — REGNUM К 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили на Ямале педофила, пойманного на месте преступления. Насильника преследовали и схватили неравнодушные жители Лабытнанги 23 июля 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Сам 36-летний преступник из Ямальского района, ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Летним вечером он заманил 11-летнюю девочку в кусты и, угрожая, совершил действия сексуального характера. На плач ребёнка откликнулась прохожая и увидела, как мужчина спешно одевается. Она подняла тревогу, попросила прохожего позвонить в полицию. Преступник пытался убежать, но ему не удалось скрыться — житель Лабытнанги скрутил злоумышленника.

Насильника 2 октября 2018 года суд признал виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста»), приговорив его к 24 годам заключения.

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