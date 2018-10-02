Вторник, 2 Октября 2018 года
13:41:59 МСК

Осуждён педофил, пойманный жителями ямальского города

Происшествия

Жители города Лабытнанги, участвующие в поимке опасного преступника, отмечены благодарственными грамотами Следственного комитета России

Осуждён педофил, пойманный жителями ямальского города
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
Попался, который кусался

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 2 октября 2018, 12:37 — REGNUM  К 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили на Ямале педофила, пойманного на месте преступления. Насильника преследовали и схватили неравнодушные жители Лабытнанги 23 июля 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Сам 36-летний преступник из Ямальского района, ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Летним вечером он заманил 11-летнюю девочку в кусты и, угрожая, совершил действия сексуального характера. На плач ребёнка откликнулась прохожая и увидела, как мужчина спешно одевается. Она подняла тревогу, попросила прохожего позвонить в полицию. Преступник пытался убежать, но ему не удалось скрыться — житель Лабытнанги скрутил злоумышленника.

Насильника 2 октября 2018 года суд признал виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста»), приговорив его к 24 годам заключения.

Читайте ранее в этом сюжете: Вводится пожизненное наказание для педофилов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить