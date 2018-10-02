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В Ростове-на-Дону адвокат подозревается в покушении на мошенничество

Происшествия

По версии следствия, женщина пыталась похитить более 15 млн рублей у матери своего подзащитного

Ростов-на-Дону, 2 октября 2018, 12:27 — REGNUM  В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело против адвоката адвокатской палаты Чечни по подозрению в покушении на многомиллионное мошенничество, сообщили 2 октября журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, женщина пыталась похитить более 15 млн рублей у матери своего подзащитного, который подозревается в сбыте наркотиков в крупном размере. За указанную сумму адвокат обещала «решить» вопрос об освобождении своего подзащитного от уголовного преследования.

Подозреваемая была задержана сотрудниками ФСБ при получении первой части денег в размере 200 тыс. рублей. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске пересмотрели приговор адвокату адвокатской палаты Ульяновской области. Её обвиняли в покушении на мошенничество и назначили условный срок, затем решение суда было пересмотрено и ей назначили реальный срок.

Читайте подробнее: Осуждённому в Ульяновске адвокату ужесточили приговор

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