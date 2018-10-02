Калининградский маньяк, напавший на ребёнка, признался в новом убийстве

Калининград, , 12:03 — REGNUM Мужчине, напавшему на 8-летнего ребёнка, предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего». Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Калининградской области. За это особо тяжкое преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, 27 сентября в дневное время в городе Калининграде, мужчина, действуя умышленно с целью убийства, на почве неприязненных отношений нанес 8-летнему мальчику не менее трех ударов лопатой в область головы. Полагая, что ребенок умер, обвиняемый перенес его в лесополосу рядом с дорогой, а сам скрылся с места происшествия. Спустя некоторое время мальчика обнаружили прохожие, он был госпитализирован в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь, в связи с чем в настоящее время его жизнь вне опасности.

Мужчина в полном объеме признал вину в совершенном преступлении. По его словам, ранее дети из садового товарищества (и потерпевший в том числе) его обзывали. Сегодня в суде города Калининграда будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в ходе осмотра места происшествия территории, прилегающей к месту проживания обвиняемого, на пустыре следователями и следователями-криминалистами регионального управления СКР обнаружено захоронение костных останков, предположительно человека. Обвиняемый в ходе производства следственных действий пояснил, что около года назад он убил женщину, тело которой он сжег и закопал.

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По обнаруженным на месте происшествия костным останкам назначена генетическая судебная экспертиза, которая позволит установить их принадлежность.

Тем временем калининградские СМИ, описывая биографию подозреваемого, пишут, что ранее он проходил принудительное лечение, которое ему было назначено после первого убийства. Тогда подозреваемый не был заключён под стражу и признан психически больным.

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Пострадавший 8-летний ребёнок идёт на поправку, однако ему через полгода предстоит сложная операция. Жители Калининградской области устроили сбор средств в помощь семье пострадавшего.

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