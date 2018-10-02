Полиция Подмосковья разогнала сходку криминальных авторитетов

д. Трусово, Московская область, , 11:57 — REGNUM В Московской области встреча, которую намеревались провести участники уголовно-преступной среды, занимающиеся криминальным покровительством предпринимателей, не состоялась. Вмешалась полиция. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе подмосковного Главка 2 октября, сходку криминальные авторитеты, занимающиеся к покровительством предпринимателей, устроили в одном из ресторанов в деревне Трусово Истринского района.

Читайте также: В Петербурге продолжились «разборки» в духе 90-х

«В результате проведения операции сотрудниками полиции были задержаны 29 мужчин», — уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Все они были доставлены в отделение полиции для установления личности, дактилоскопирования, проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений. При личном досмотре у двух уроженцев Средней Азии были изъяты свёртки с героином общей массой более 5 граммов.

Также в сюжете: В Москве задержан подозреваемый в убийстве соратника Деда Хасана

В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков, оба подозреваемых взяты под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

«Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы», — добавила Петрова.

Читайте ранее в этом сюжете: Перестрелка в Москве: в Росгвардии опровергли факт охраны «вора в законе»