В столице Ливии из-за обстрела остановлена работа единственного аэропорта

Триполи, , 11:57 — REGNUM Ливийские власти закрыли 2 октября единственный работающий аэропорт в Триполи из-за того, что он подвергся обстрелу, сообщает британское агентство Reuters.

Руководство аэропорта «Матига» — бывшей базы ВВС, превращенной в гражданский аэропорт после уничтожение основного международного в 2014 году, — заявило, что все рейсы приостановлены из-за того, что в сторону аэропорта было выпущено несколько ракет.

Это уже не первая остановка работы аэропорта. В конце августа из-за вспышки противостояния враждующих группировок аэропорт закрывался и открывался несколько раз.

Напомним, после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в богатой нефтью стране продолжается передел территорий между различными группировками как внутри столицы, так и за ее пределами.