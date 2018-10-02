Вторник, 2 Октября 2018 года
13:46:08 МСК

В Пентагоне рассказали подробности крушения истребителя F-35 в США

Происшествия

Крушение истребителя классифицировано как несчастный случай класса А

Вашингтон, 2 октября 2018, 11:46 — REGNUM  Крушение истребителя пятого поколения F-35 Lighting II классифицировано как несчастный случай класса А, сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне.

По его словам, несчастный случай класса А подразумевает инцидент, который привел к полному уничтожению самолета, гибели или полной потери трудоспособности экипажа.

Напомним, инцидент произошел 28 сентября в округе Бофор в Южной Королине. Сообщалось, что пилот самолета, стоимостью более $100 млн, сумел катапультироваться и безопасно покинуть борт, никаких гражданских лиц не пострадало.

В настоящее время причины крушения самолета расследуются.

Читайте также: Американские военные подтвердили крушение истребителя F-35B

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить