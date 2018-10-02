В Пентагоне рассказали подробности крушения истребителя F-35 в США

Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Крушение истребителя пятого поколения F-35 Lighting II классифицировано как несчастный случай класса А, сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне.

По его словам, несчастный случай класса А подразумевает инцидент, который привел к полному уничтожению самолета, гибели или полной потери трудоспособности экипажа.

Напомним, инцидент произошел 28 сентября в округе Бофор в Южной Королине. Сообщалось, что пилот самолета, стоимостью более $100 млн, сумел катапультироваться и безопасно покинуть борт, никаких гражданских лиц не пострадало.

В настоящее время причины крушения самолета расследуются.

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