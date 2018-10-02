34 ребенка погибли в здании церкви во время цунами в Индонезии

Палу, Индонезия, , 11:47 — REGNUM В одной из церквей в районе Сиги к югу от индонезийского города Палу обнаружены 34 детских трупа, пишет испанская газета El País 2 октября.

Все они погибли в результате удара цунами после землетрясения, произошедшего 28 сентября. Дети находились в религиозном лагере, где изучали Библию.

Власти Палу начали хоронить погибших в братской могиле на холмах Побойя. Они готовятся к печальному сценарию и ожидают получить тела 1300 погибших.

Армия направила в Палу транспортные самолеты Hércules C-130, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать выживших. Местная взлетно-посадочная полоса повреждена.

Настигшее Индонезию стихийное бедствие стало самым масштабным после цунами, возникшем в Индийском океане в 2004 году. Как сообщало ИА REGNUM, число жертв уже превысило 1200.

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