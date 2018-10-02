В Туве после обнаружения сибирской язвы обследовали скотомогильники

Кызыл, , 11:24 — REGNUM Обследование скотомогильников проведено в Туве. Об это ИА REGNUM сообщили сегодня, 2 октября, в республиканском правительстве.

Уточняется, что задачу по проверке скотомогильников руководство республики поставило после того, как в августе 2018 года в одном из животноводческих хозяйств Барун-Хечмикского района ликвидировали очаг сибирской язвы.

Всего, по данным минсельхоза Тувы, комиссия обследовала 97 скотомогильников. Действующими из них являются 62. Больше всего мест захоронения зарегистрировано в Дзун-Хемчикском и Кызылском районах (12 и 10 соответственно). На начальном этапе служба ветеринарного надзора предлагает реконструировать семь скотомогильников. Ещё 22 объекта специалисты предлагают передать в государственную собственность. Некоторые действующие скотомогильники нужно приводить в соответствие с ветеринарно-санитарными требованиями. Что касается ликвидации мест захоронения, она будет проходить по специальному порядку.

Специалисты уточняют, что сейчас население республики пользуется скотомогильниками стихийно. Порядок должны навести ветеринарные службы. По данным республиканских властей, для более эффективной работы служба ветнадзора передана в прямое подчинение минсельхоза Тувы. Районные управления ветеринарии станут филиалами Республиканского центра ветеринарии. Разработана «дорожная карта» по приведению в надлежащее состояние скотомогильников.

«Настоял на том, чтобы систему ветеринарного надзора и районных управлений ветеринарии буквально перетрясли сверху донизу. Это нужно в связи с инцидентом в Барун-Хемчике, где нынче летом мы ликвидировали «проснувшийся» очаг сибирской язвы», — сказал глава Тувы Шолбан Кара-оол, комментируя нововведения.

По его словам, на сегодняшний день угроза распространения сибирской язвы снята.

«Однако урок этого происшествия в том, что наши аграрные спецслужбы, в особенности призванные работать на упреждение опасных заболеваний животных, оказались, мягко говоря, не совсем готовы. Мы привлекали ресурсы военных, чтобы ликвидировать опасность», — отметил Кара-оол.

Он уточнил, что в регионе нужно усилить выявление и своевременное уничтожение очагов инфекций скота, взять на особый контроль состояние скотомогильников.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Барун-Хемчикском районе Тувы в июле 2018 года двоих мужчин после забоя крупного рогатого скота госпитализировали с подозрением на сибирскую язву. Диагноз подтвердился, в районе пришлось организовать карантинные мероприятия.

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