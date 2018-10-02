«Девушка» пилота Ф-1 Льюиса Хэмилтона погибла в автокатастрофе

Лондон, , 11:30 — REGNUM Британская модель Кейт Вудкок, работавшая грид-гёрл на этапах «Формулы-1», погибла в автокатастрофе, пишет издание The Sun 2 октября.

30-летняя женщина врезалась на своем спортивном автомобиле BMW в стену на большой скорости на Честер Роуд неподалеку от населенного пункта Саттон-Колфилд. Прибывшие на место аварии спасатели не смогли спасти жизнь Вудкок. Авария произошла 27 сентября, однако мировой прессе стало известно о ней только 2 октября.

Кейт Вудкок последние два года работала в «Формуле-1». Она сопровождала на старте болид четырехкратного чемпиона мира и действующего лидера чемпионата, британского пилота Льюиса Хэмилтона.

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