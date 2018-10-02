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СКР возбудил дело по факту крушения вертолета в Бодайбо

Происшествия

Днем 1 октября вертолет столкнулся с линией электропередачи и упал в реку Витим

СКР возбудил дело по факту крушения вертолета в Бодайбо
Icemanwcs
Разбившийся вертолёт

Бодайбо, Иркутская область, 2 октября 2018, 11:08 — REGNUM  По факту крушения вертолета Robinson в Иркутской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК РФ.

«По факту авиакатастрофы вертолета Robinson R-44 в Бодайбинском районе Иркутской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что производство возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц»).

По версии правоохранителей, днем 1 октября вертолет столкнулся с линией электропередачи и упал в реку Витим, в результате чего пилот и пассажир воздушного судна погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Иркутской области водолазы подняли на берег упавший в реку Витим частный вертолет Robinson.

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Авиапроисшествия
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