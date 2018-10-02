Вторник, 2 Октября 2018 года
11:58:03 МСК

Под Новосибирском восстановили нарушенное пожаром электроснабжение

Происшествия

Без электричества ранее остались 12 населенных пунктов

Под Новосибирском восстановили нарушенное пожаром электроснабжение
CWitte
Электроснабжение

Новосибирск, 2 октября 2018, 10:51 — REGNUM  Электричество в полной мере возвращено в населенные пункты Новосибирского района Новосибирской области после пожара в дачном поселке Мочище. Об этом 2 октября сообщает пресс-центр регионального МЧС.

Повреждение линии 110кВ произошло из-за возгорания в цехе по производству полиэтилена и на складе готовой продукции. Пожару был присвоен повышенный ранг, сильный ветер мешал тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар, начавшийся вечером 1 октября, удалось ликвидировать к часу ночи 2 октября. Общая площадь возгорания составила 2 тыс. кв м, пострадавших нет. Из-за аварии на электросетях без электричества остались 12 населенных пунктов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске потушен пожар в цеху по производству полиэтилена

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить