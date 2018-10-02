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Гражданку РФ обвиняют в нападении на полицейского в Сингапуре

Происшествия

Согласно сингапурскому законодательству, за преступления указанного рода виновному может грозить до четырех лет тюремного заключения

Сингапур, 2 октября 2018, 10:27 — REGNUM  В Сингапуре гражданку России обвиняют в нападении на полицейского и нарушении общественного порядка. Об этом говорится в заявлении суда.

Отмечается, что инцидент с участием 29-летней гражданки РФ и ее супруга, гражданина Австралии, произошел в мае 2017 года. После посещения ночного клуба супружеская пара в нетрезвом состоянии отказалась подчиняться требованиям правоохранителей. Согласно сингапурскому законодательству, за преступления указанного рода виновному может грозить до четырех лет тюремного заключения и крупный штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве 35-летний житель села Целинное признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Гражданин укусил сотрудника полиции и за это проведёт четыре года в колонии строгого режима.

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