Издевательства над подростками в Югре вылились в уголовное дело

Ханты-Мансийск, , 10:23 — REGNUM В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело об издевательствах над молодыми людьми, проникшими в чужой гараж. Потерпевшие подверглись в том числе сексуальному насилию, сообщает 2 октября пресс-служба следственного управления СК по Югре.

Поводом для расследования стала публикация в соцсетях, где говорилось о произошедшем, а также видеоролик. Утверждалось, что владелец гаража и его знакомые наказали двоих юношей за проникновение в помещение, пытая их с помощью инструментов и паяльной лампы, а один из пойманных подростков подвергся надругательству.

Следователи установили и опросили пострадавших и двоих очевидцев преступления. Инцидент произошел в 2017 году в одном из городских гаражных кооперативов. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

«Кроме этого, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям либо бездействию лиц, допустивших распространение видеозаписи в сети Интернет», — уточнили в СК.

Администраторы сообществ, узнавшие о преступлении, не обратились к правоохранителям.

Как сообщало ИА REGNUM, пыткам подверглись, предположительно, несовершеннолетние юноши. Следователи возраст потерпевших пока не уточняют.

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