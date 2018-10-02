В Иркутской области подняли на берег упавший в реку вертолет

Иркутск, , 10:20 — REGNUM В Иркутской области водолазы подняли на берег упавший в реку Витим частный вертолет Robinson, сообщил 2 октября руководитель пресс-службы регионального главного управления МЧС РФ Андрей Шутов.

«Вертолет поднят на берег. Спасательная операция завершена. Теперь к работе приступают следователи», — цитирует РИА Новости Шутов.

Напомним, 1 октября в Бодайбинском районе Иркутской области потерпел крушение вертолет Robinson, воздушное судно задело линию электропередачи и упало в воду. В момент происшествия на борту находились два человека — пилот и пассажир. Их тела были обнаружены и подняты на берег.

Расследованием причин крушения вертолета займется специальная комиссия, созданная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК).

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