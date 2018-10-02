Гибелью геологов в Якутии заинтересовались следователи

Якутск, , 10:23 — REGNUM Обстоятельства гибели двух участников геологической экспедиции в Булунском районе Якутии изучат следователи. Проверку ЧП, произошедшего с геологами, начал Арктический межрайонный следственный отдел СУ СК России по Якутии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На данном этапе установлено, что двое молодых людей погибли во время переправы через реку, когда вездеход начал тонуть», — сообщила телеканалу «Якутия 24» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ управления СК РФ по республике Надежда Дворецкая.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По данным следователей, последний раз спасатели выходили на связь 12 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, родственники участников геологической экспедиции называют днём ЧП, произошедшего с геологами, 6 сентября. На связь люди перестали выходить ещё раньше, рассказали люди ИА SakhaDay. Начать поиски людей службу спасения и МЧС родственникам геологов пришлось уговаривать — начало поисково-спасательной операции откладывалось.