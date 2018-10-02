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В Перми суд рассмотрит дело о банковских махинациях на 260 млн рублей

Происшествия

В незаконной банковской деятельности обвиняются семь человек

В Перми суд рассмотрит дело о банковских махинациях на 260 млн рублей
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Сплошное надувательство

Пермь, 2 октября 2018, 10:06 — REGNUM  В Перми завершено расследование коррупционного дела о незаконной банковской деятельности на 260 млн рублей. В результате финансовых махинаций нелегальный доход оценивается в сумме не менее 10,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В ведомстве отметили, что дело направлено в суд. Фигурантами является группа из семи человек. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением крупного дохода.

По версии следствия, группа орудовала в 2013—2015 годах. Для финансовых махинаций злоумышленники использовали фирмы-однодневки. Они помогали субъектам деятельности выводить оборотные активы в теневой сектор, что позволяло уходить от налогообложения.

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Банковское дело
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