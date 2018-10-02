Отверстие в обшивке «Союза»: заводской брак исключен

Москва, , 10:04 — REGNUM Обшивка космического корабля «Союз МС-09» была повреждена в результате преднамеренного воздействия. Вариант производственного брака исключен, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала.

Внутренняя комиссия РКК «Энергия» завершила проверку, исключив заводской брак, пояснил он. Таким образом, остается одна версия появления отверстия в обшивке транспортного пилотируемого корабля.

«Теперь остаётся версия преднамеренного воздействия, а где это было сделано — установит вторая комиссия», — пояснил Рогозин.

Речь идет о комиссии «Роскосмоса», которая выдаст заключение после обследования корабля на орбите. Для этого 15 ноября члены экипажа МКС выйдут в открытый космос и обследуют участок, где была обнаружена дыра, снаружи.

Делать какие-либо дальнейшие предположения Рогозин отказался, сославшись на договоренности с НАСА. «Лишние» слова грозят «дырой в отношениях», пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа на Международной космической станции (МКС) заметили утечку воздуха. Выяснилось, что в бытовом отсеке пристыкованного к станции корабля «Союз МС-09» появилось отверстие диаметром около 2 мм. Космонавты устранили повреждение.

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