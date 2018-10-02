Поиски аварийно севшего в Якутии пилота приостановили из-за непогоды

Якутск, , 09:48 — REGNUM В Якутии из-за непогоды отложили до 3 октября поиск пилота частного вертолета Robinson, совершившего жесткую посадку в ущелье гор Момского района, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, в этом районе не прекращается пурга, погода улучшится только завтра, 3 октября, поэтому поиски приостановлены до среды.

Напомним, вертолет совершил жесткую посадку 29 сентября. На борту находился один человек, в результате аварии он получил травмы. Вышедший на связь пилот по спутниковому телефону рассказал, что находится в ущелье. С 30 сентября больше от него сообщений не поступало.

Читайте также: Непогода мешает возобновить поиски пилота упавшего в Якутии вертолёта