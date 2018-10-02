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Поиски аварийно севшего в Якутии пилота приостановили из-за непогоды

Происшествия

В районе поиска не прекращается пурга

Якутск, 2 октября 2018, 09:48 — REGNUM  В Якутии из-за непогоды отложили до 3 октября поиск пилота частного вертолета Robinson, совершившего жесткую посадку в ущелье гор Момского района, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, в этом районе не прекращается пурга, погода улучшится только завтра, 3 октября, поэтому поиски приостановлены до среды.

Напомним, вертолет совершил жесткую посадку 29 сентября. На борту находился один человек, в результате аварии он получил травмы. Вышедший на связь пилот по спутниковому телефону рассказал, что находится в ущелье. С 30 сентября больше от него сообщений не поступало.

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Авиапроисшествия
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