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В Турции более 400 человек подозреваются в отмывании денег

Происшествия

Общий объем полученных и переведенных за границу средств составляет $419 млн

В Турции более 400 человек подозреваются в отмывании денег
Images Money
«Отмытые» деньги

Анкара, 2 октября 2018, 09:32 — REGNUM  Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 417 человек, подозреваемых в экономических преступлениях, сообщает 2 октября Hurriyet.

По данным издания, они подозреваются в отмывании денег и действиях, наносящих вред экономике и финансовой системе страны. Общий объем полученных и переведенных за границу средств составляет $419 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные службы Турции задержали 283 нелегальных мигранта. Среди арестованных беженцев были выходцы из Ирана, Пакистана, Ирака и Афганистана. Все они были доставлены в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

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