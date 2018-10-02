В Турции более 400 человек подозреваются в отмывании денег

Анкара, , 09:32 — REGNUM Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 417 человек, подозреваемых в экономических преступлениях, сообщает 2 октября Hurriyet.

По данным издания, они подозреваются в отмывании денег и действиях, наносящих вред экономике и финансовой системе страны. Общий объем полученных и переведенных за границу средств составляет $419 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные службы Турции задержали 283 нелегальных мигранта. Среди арестованных беженцев были выходцы из Ирана, Пакистана, Ирака и Афганистана. Все они были доставлены в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

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