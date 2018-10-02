Вторник, 2 Октября 2018 года
10:15:37 МСК

В Якутии без вести пропал капитан теплохода «Путейский»

Происшествия

Поиск пока никаких результатов не дал

Якутск, 2 октября 2018, 09:18 — REGNUM  В Якутии без вести пропал капитан стоящего на реке Лена у села Белая Гора теплохода «Путейский», сообщает главный инженер администрации Ленского бассейна Андрей Сахаров.

По его словам, информация о пропаже капитана теплохода поступила еще 29 сентября, однако поиск пока никаких результатов не дал.

«Он мог просто уйти куда-нибудь в село или сесть на другое судно, но вот уже три дня его не можем найти», — цитирует ТАСС Сахарова.

В региональном главном управлении МВД подтвердили наличие ориентировки на капитана судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии вместе с людьми затонул вездеход с продуктами питания и средствами связи. Двое из четверых членов группы геологов, работавших в Булунском районе, утонули, а остальные ждали помощи с 6 сентября.

Читайте подробнее: В Якутии погибли два геолога: оставшихся без связи людей долго не искали

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновения и поиски людей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить