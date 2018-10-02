В Якутии без вести пропал капитан теплохода «Путейский»

Якутск, , 09:18 — REGNUM В Якутии без вести пропал капитан стоящего на реке Лена у села Белая Гора теплохода «Путейский», сообщает главный инженер администрации Ленского бассейна Андрей Сахаров.

По его словам, информация о пропаже капитана теплохода поступила еще 29 сентября, однако поиск пока никаких результатов не дал.

«Он мог просто уйти куда-нибудь в село или сесть на другое судно, но вот уже три дня его не можем найти», — цитирует ТАСС Сахарова.

В региональном главном управлении МВД подтвердили наличие ориентировки на капитана судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии вместе с людьми затонул вездеход с продуктами питания и средствами связи. Двое из четверых членов группы геологов, работавших в Булунском районе, утонули, а остальные ждали помощи с 6 сентября.

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