Чиновники Росрыболовства задержаны на Сахалине по подозрению во взятке

Южно-Сахалинск, , 09:27 — REGNUM На Сахалине по подозрению в получении взятки задержаны чиновники Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства. По версии следствия, они потребовали у коммерческой структуры, а затем и получили долю за незаконно добытую рыбу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По версии СУ СК РФ по Сахалинской области, подозреваемые в сентябре 2018 года, находясь в селе Даги Ногликского района, потребовали от директора одного из рыбодобывающих предприятий часть прибыли от незаконно добытого лосося. Взятку просили за то, чтобы не принимать мер к предприятию-нарушителю за незаконную рыбалку.

Вечером 27 сентября чиновники Росрыболовства, прямо в помещении отдела ведомства, получили от руководителя предприятия 400 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны. В отношении обоих фигурантов принята мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, работой Росрыболовства недовольны жители «рыбных» регионов Дальнего Востока. На Камчатке люди полагают, что ведомство борется с обычными людьми, наказывая за пойманную для еды рыбу, между тем настоящие браконьеры и нерадивые промышленники в ходе богатейшей камчатской путины сгноили в полях, лесах и на дорогах полуострова тонны лосося.

На Сахалине возмущение жителей вызвала непримиримая и трудно объяснимая позиция Росрыболовства по реализации инициативы экс-губернатора региона Олега Кожемяко о «трёх хвостах». Идея заключалась в том, что каждый житель островного региона мог бы поймать во время путины три хвоста лосося в день на удочку, для еды. Идею одобрили и наука в лице СахалинНиро, и Погранслужба ФСБ РФ, и правительство региона, и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Но Росрыболовство встало насмерть. Причем причины этого противостояния так и остались непонятны.