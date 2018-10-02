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ФСБ провела оперативные мероприятия в минсоцполитики Красноярского края

Происшествия

Мероприятия проводились в связи с «подозрением руководства в мошеннических действиях»

Красноярск, 2 октября 2018, 09:07 — REGNUM  Сотрудники Федеральной службы безопасности провели оперативные мероприятия в министерстве социальной политики Красноярского края, сообщает 2 октября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мероприятия проводились в виде обследования помещений, это не обыски. Обыски проводятся в рамках уголовного дела», — сказал источник.

По его словам, мероприятия проводились в связи с «подозрением руководства в мошеннических действиях». В региональном управлении ФСБ данную информацию не прокомментировали, добавив, что «это только обследование».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в министерстве труда и социального развития Дагестана прошли обыски. В тот же день состоялось задержание заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Исмаила Эфендиева.

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