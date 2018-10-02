Под угрозой эпидемии: в Ростовской области – новая вспышка птичьего гриппа

Ростов-на-Дону, , 08:42 — REGNUM В Ростовской области обнаружен новый очаг птичьего гриппа. Вирус поразил поголовье на территории нескольких корпусов ООО «Белая птица-Ростов» в Каменском районе. Как сообщили ИА REGNUM в донском правительстве, болезнь подтвердили специалисты из Владимира, куда были направлены биологические материалы.

Угрожаемой зоной признана вся репродукторная площадка предприятия, а также близлежащие хутора Старая Станица, Лесной и Красновка. В зону наблюдения включены хутора Абрамовка, Диченск, Филиппёнков и Масаловка.

ИА REGNUM напоминает, что в июле текущего года на птицефабрике «Белокалитвинская» в Ростовской области был обнаружен очаг заболевания. Чтобы не допустить распространения вируса, было уничтожено более 600 тыс. кур, а также корма, яйца и мясопродукты.

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После этого случая сообщалось о новом очаге птичьего гриппа на территории участка выращивания №5 компании «Евродон» Октябрьского района. Здесь был установлен карантин, а агрохолдинг в связи с вирусом потерпел крупные убытки.

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