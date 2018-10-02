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Спасатели нашли тела двух погибших при крушении вертолета под Иркутском

Происшествия

Водолазы обнаружили вертолет на глубине пять метров

Бодайбо, Иркутская область, 2 октября 2018, 08:39 — REGNUM  В реке Витим в Бодайбинском районе Иркутской области спасатели обнаружили вертолет Robinson с телами двух погибших, сообщает 2 октября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главного управления МЧС РФ.

«Водолазы обнаружили вертолет на глубине пяти метров, в нескольких метрах от берега, и тела двоих погибших», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что одно тело уже поднято на берег. В настоящее время ведутся работы по извлечению второго тела, которое находится в кабине воздушного судна.

Напомним, 1 октября в Иркутской области потерпел крушение вертолёт Robinson. По предварительным данным, в результате инцидента погибли 2 человека. Трагедия произошла близ города Бодайбо. Расследованием причин крушения вертолета займется специальная комиссия, созданная Межгосударственным авиационным комитетом.

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Авиапроисшествия
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