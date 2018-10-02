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Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пятикилометровый столб пепла

Происшествия

Угрозы для жизнедеятельности населения нет

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пятикилометровый столб пепла
Извержение вулкана

Северо-Курильск, Сахалинская область, 2 октября 2018, 08:27 — REGNUM  Расположенный на острове Парамушир недалеко от Северо-Курильска в Сахалинской области вулкан Эбеко выбросил пятикилометровый столб пепла, сообщает 2 октября пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана, облако отнесло на расстояние семи километров.

Отмечается, что в Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Камчатке на вулкане Ключевской группа туристов попала под камнепад. В результате инцидента пострадали два человека, в том числе руководитель группы.

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Извержения вулканов
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