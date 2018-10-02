Житель Британии скончался на борту самолета до экстренной посадки в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 08:14 — REGNUM Житель Великобритании скончался на борту летевшего из Вьетнама в Лондон самолета, не дождавшись экстренной посадки в Сочи, сообщает 2 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник в аэропорту.

По данным издания, воздушное судно выполняло рейс из Ханоя в Лондон. На подлете к Сочи командир доложил о приступе у одного из пассажиров и запросил экстренную посадку.

Самолет благополучно приземлился, однако прибывшие на место врачи констатировали смерть гражданина еще до приземления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее летевший рейсом Сочи — Москва самолет экстренно сел в аэропорту Краснодара из-за технических проблем, в этот момент на борту воздушного судна находились 176 пассажиров.

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