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Житель Британии скончался на борту самолета до экстренной посадки в Сочи

Происшествия

У мужчины случился приступ

Сочи, Краснодарский край, 2 октября 2018, 08:14 — REGNUM  Житель Великобритании скончался на борту летевшего из Вьетнама в Лондон самолета, не дождавшись экстренной посадки в Сочи, сообщает 2 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник в аэропорту.

По данным издания, воздушное судно выполняло рейс из Ханоя в Лондон. На подлете к Сочи командир доложил о приступе у одного из пассажиров и запросил экстренную посадку.

Самолет благополучно приземлился, однако прибывшие на место врачи констатировали смерть гражданина еще до приземления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее летевший рейсом Сочи — Москва самолет экстренно сел в аэропорту Краснодара из-за технических проблем, в этот момент на борту воздушного судна находились 176 пассажиров.

Читайте подробнее: В Краснодаре экстренно сел летевший в Москву самолет

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Авиапроисшествия
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