В Кемеровский области в массовом ДТП погиб один человек

Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:42 — REGNUM В Новокузнецке Кемеровской области в результате массового ДТП с участием трех автомобилей и пассажирского автобуса погиб один человек, еще пятеро получили ранения, сообщили 2 октября в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, авария произошла на Ильинском шоссе в 07:40 по местном времени (03:40 мск). Столкнулись автобус ПАЗ, легковушки ВАЗ-2114, Hyundai Solaris и внедорожник «УАЗ Патриот». После столкновения с автобусом отечественную легковушку отбросило на попутно ехавший Hyundai, после чего в них врезались еще два автомобиля.

В результате происшествия водитель ВАЗ-2114 скончался, его пассажир, а также два человека из автобуса и два из Hyundai пострадали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Новом Арбате в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти элитных автомобилей. Два автомобиля столкнулись после того, как один из водителей отказался уступить дорогу другому участнику дорожного движения во время разворота. В результате автомобиль отбросило на другие припаркованные машины.

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