«Угроз нет»: специалисты обследовали зону оползня на Южном Урале

Катав-Ивановск, Челябинская область, , 07:34 — REGNUM В Челябинской области не ожидают ухудшения ситуации в зоне оползня, произошедшего на территории Катав-Ивановского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном министерстве общественной безопасности.

Сход масс грязи возле горы Песчаной произошёл 26 сентября. Прибывшие на место специалисты обнаружили на месте яму. Тогда же они пришли к выводу о том, что предпосылок к дальнейшему расширению ямы нет.

1 октября территорию обследовали представители мэрии Катав-Ивановска и МЧС. В сравнении с 26 сентября русло оползня находится в прежних границах. По краям — застывшая грязь.

Ухудшения ситуации не ожидается. Сотрудники МЧС продолжают постоянно мониторить обстановку.

Читайте ранее в этом сюжете: «Деревья ломались, как спички»: оползень в Челябинской области