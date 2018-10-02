В Оренбурге врач-нарколог обвиняется в крупном взяточничестве

Оренбург, , 07:27 — REGNUM В Оренбурге задержан врач Оренбургского областного клинического наркологического диспансера. Он обвиняется в коррупционном преступлении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

По данным следствия, медик задержан при получении взятки в медучреждении. Местный житель передал врачу 100 тыс. рублей. Такое вознаграждение подразумевало помощь нарколога в решении вопроса о постановке диагноза оренбуржцу об отсутствии наркологических противопоказаний и отсутствии необходимости направления на медицинское обследование.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение должностным лицом взятки, сопряженное с вымогательством». Фигуранту предъявлено обвинение. Следствие не исключает, что в практике задержанного врача имели место другие аналогичные случаи.

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