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Красноярский военнослужащий осуждён за призывы к терроризму

Происшествия

Военнослужащий не только призывал к терроризму других, но и сам хотел отправиться в Сирию и присоединиться к боевикам

Канск, Красноярский край, 2 октября 2018, 07:21 — REGNUM  Осуждён мужчина, который, находясь на службе по призыву в войсковой части в городе Канске Красноярского края, призывал присоединиться к террористам. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 2 октября, в пресс-службе краевого УФСБ.

Уточняется, что преступную деятельность военнослужащего пресекли сотрудники отдела УФСБ России по Центральному военному округу. Военные контрразведчики установили, что злоумышленник, проходя военную службу по призыву, с 2014 года размещал на своей странице в соцсети призывы к осуществлению террористической деятельности. В том числе он выкладывал фотографии боевиков и оставлял к ним комментарии. Также он сам хотел уехать в Сирию и участвовать в вооружённых конфликтах на стороне боевиков.

Уголовное дело в отношении военнослужащего было возбуждено в октябре 2016 года военным следственным отделом СК России по Красноярскому краю. Дальневосточный окружной военный суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в августе 2018 года стало известно, что в Красноярском крае пресечена деятельность ячейки сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Злоумышленники склоняли жителей региона к участию в вооруженных конфликтах на стороне боевиков. Организаторы ячейки собирались присоединиться к террористам на территории Сирии и Афганистана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Норильске задержаны члены террористической ячейки

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