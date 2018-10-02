Землетрясения магнитудой 5.9 и 6 произошли вблизи острова Сумба

Палу, Индонезия, , 07:22 — REGNUM Два землетрясения магнитудой 5.9 и 6 произошли в короткий промежуток времени рядом с индонезийским островом Сумба во вторник утром, 2 октября, сообщает геологическая служба США (USGS).

Первый толчок был зарегистрирован в 23:59 (по Гринвичу) на глубине 10 км и примерно в 40 км от острова Сумба, где проживает 750 тыс. человек. Второй толчок величиной 6 баллов последовал через пятнадцать минут в том же секторе на глубине 30 км.

Напомним, остров Сумба расположен в 1600 км к югу от острова Сулавеси, где 28 сентября землетрясение и цунами унесли жизни не менее 1200 человек.