На новосибирском аэродроме выявлены многичисленные нарушения

Новосибирск, , 06:47 — REGNUM Многочисленные нарушения требований законодательства о безопасности полётов и противопожарного законодательства выявила транспортная прокуратура на аэродроме «Мочище» под Новосибирском, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Установлено, что на местах стоянок воздушных судов посадочной площадки отсутствует надлежащая опознавательная маркировка, огнетушители содержатся в ненадлежащем состоянии (сколы, ржавчина, следы коррозии), повсюду имеются многочисленные разливы топлива. Места стоянок воздушных судов в ангарах и на посадочной площадке не в полной мере оборудованы заземляющими устройствами, а пожарные щиты — не укомплектованы в полном объёме. Имеют место и другие нарушения», — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что даже во время проверки на аэродром приземлился вертолёт R-44, у пилот которого отсутствовали бортовые и судовые документы.

Собственнику аэродрома, которым является «РОО Спортивной авиации», внесено представление, а в отношении председателя организации возбуждено административное дело.

Отметим, что именно на аэродроме «Мочище» проходят различные авиационные праздники. Так, 5 августа здесь состоялся праздник, посвящённый 100-летию Российской армии и 105-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. На посадочной площадке собралась более 400 участников, 80 воздушных судов и более 70 парашютистов, а посмотреть на авиашоу приехали более 50 тысяч человек.

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