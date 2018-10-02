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В Анжеро-Судженске объявлен день траура по погибшим в пожаре детям

Происшествия

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело

Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 2 октября 2018, 06:26 — REGNUM  В городе Анжеро-Судженск Кемеровской области сегодняшний день, 2 октября, объявлен днём траура по погибшим в пожаре детям, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Накануне губернатор региона Сергей Цивилёв посетил город с рабочим визитом. Он провёл совещание с социальными службами и встретился с местными жителями.

Напомним, 30 сентября в Анжеро-Судженске при пожаре в одном из жилых частных домов погибли дети.

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«Мне доложили о трагедии в Анжеро-Сужденске. Там за выходные погибли четверо детей и ещё двое отравились угарным газом,написал Сергей Цивилёв на своей странице в социальной «Вконтакте». — Социальные службы отчитались, что семьи, в которых произошли трагедии, на учёте не стояли. Этого недостаточно, я приехал не за отчётами. Нужны конкретные действия, чтобы подобные случаи не повторялись. Поручил выработать комплекс конкретных мер по работе с многодетными семьями. В Анжеро-Судженске завтра день траура. В школах города пройдут уроки безопасности. Об этой трагедии должны знать все».

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели детей в кемеровском городе Анжеро-Судженск возбуждено уголовное дело.

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Пожары в жилых домах
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