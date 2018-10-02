Полиция арестовала флоридца за попытки покусать собаку

Палм-Бич, США, , 05:58 — REGNUM Полиция Палм-бич штата Флорида (США) арестовала местного жителя за жестокое обращение с животными, сообщает Orlando Sentinel.

Сообщается, что соседи вызвали полицию, услышав странные звуки, доносящиеся из дома Патрика Шурода Кэмпбелла. Двое соседей по квартире Кэмпбелла сказали, что он собрался воспитать собаку и «выбить из нее всю дурь». Полиция обнаружила пса по кличке Димитрий в шкафу, который был подперт диваном. Сам Кэмпбелл признал, что укусил собаку за ухо только после того, как полиция обнаружила кровоточащую рану на ухе животного.

Суд постановил отправить Кэмпбелла на психическую экспертизу и обязал поставить его на учет на четыре года. Ему теперь также запрещено заводить животных или жить с кем-либо, у кого есть животные.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября полиция штата Флорида арестовала 65-летнего мужчину, пытавшегося застрелить соседскую кошку из арбалета. При обыске полиция, помимо оружия, обнаружила у него в доме большое количество наркотических веществ.

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